شهدت جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل -في نسختها الرابعة- منافسة سيدتين من دولة الإمارات العربية المتحدة لـ742 رجلاً مشاركاً من خمس دول في الجائزة، تنافسهم على الفوز بجوائز المسابقة 4 شركات.

وأظهرت كشوف أسماء المشاركين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسختها الرابعة، التي تجري فعالياتها في صياهد رماح، مشاركة سيدتين من دولة الإمارات وهما: شيخة ذياب سيف آل نهيان، وفاطمة سالم مبارك الراشدي، إذ تعد مشاركة آل نهيان والراشدي في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل هذا العام المشاركة الثانية، بعد مشاركة الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، بعدد من الفرديات في لون المجاهيم، فئة الفردي دق وجل.

ويشارك في جائزة الملك عبدالعزيز، لمزاين الإبل هذا العام 748 مشاركاً من خمس دول خليجية، منهم 742 رجلاً، وسيدتان، وأربع شركات.