صرفت إدارة نادي الفتح النظر عن التعاقد مع لاعب الفيحاء والنصر السابق عبدالله السالم، وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين غير الملزمة، بسبب عدم حصول اللاعب على مخالصة مالية من ناديه السابق تخوله الانتقال إلى أي نادٍ يرغب في الالتحاق به، إذ اشترطت إدارة الفتح على اللاعب في وقت سابق إنهاء ارتباطاته مع ناديه السابق، من أجل إتمام صفقة انتقاله بشكل رسمي، إلا أنه لم يتم ذلك، مما جعل الإدارة الفتحاوية تصرف النظر عنه، خصوصا أن اللاعب مبتعد عن أجواء المباريات الرسمية، إذ إنه لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ انطلاق الموسم الحالي قبل نحو خمسة أشهر. وعلى صعيد آخر، تدرس إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق بيع عقد المدافع علي لاجامي لمصلحة النادي الأهلي، بعد أن تلقت عرضا مغريا يرغب بكسب خدمات اللاعب في الفترة القادمة مع التنازل عن لاعبين من الفريق الأهلاوي.هذا وستعقد إدارة الفتح اجتماعا بالمدير الفني لبحث إمكان بيع اللاعب من عدمه في حال احتياج الفريق لخدماته.