سحبت مساء أمس قرعة بطولة الأمير عبدالله بن سعد السنوية المزمع إقامتها على ملاعب المدي بحي القريات، وسط مشاركة 60 فريقاً من أقوى فرق الأحياء في المنطقة الغربية.وستشهد منافسات البطولة في يومها الأول مواجهة قوية تجمع فريقي العربي وميلانو، في حين سيلتقي فريق العبري بنظيره أكاديمية محمد نور، في مواجهة تعد من أقوى المباريات في البطولة.وتحظى بطولة الأمير عبدالله بن سعد بحضور جماهيري غفير كونها تحتضن أقوى فرق الأحياء في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى استقطابها نجوم لعبة كرة القدم المعتزلين من الأندية.