نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مساء اليوم (السبت) حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد الأمين، لجياد الإنتاج والمستورد.وعقب نهاية الشوط التاسع سلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن كأس ولي العهد لخيل الإنتاج لسلطان بن عبدالرحمن العمّاج بعد فوز الجواد «لعيون وليد» بالمركز الأول لإسطبل سلطان العمّاج.كما سلّم نائب أمير الرياض بعد نهاية الشوط العاشر كأس ولي العهد للخيل المستوردة لرفاعي بن صمت الغريبان من الكويت بعد فوز الجواد «كونتانجو» بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان.وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن: «أبارك للفائزين هذا الفوز الكبير الذي يستحقونه والجميع بلا شك فائز بالمشاركة بهذا السباق والمنافسة، هذه الرياضة تحظى بدعم واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ومنافساتها مميزة ونشهد تطورها الملحوظ لعشاقها وهواتها وجمهورها، والكأس غالية على الجميع والمنافسة فيها كانت قوية وأهنئ الفائزين وأتمنى للبقية التوفيق في المنافسات القادمة».ولدى وصول نائب أمير الرياض لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من الأمراء والمسؤولين حضر الحفل الأمير تركي الفيصل، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.