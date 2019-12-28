حول النصر تأخره أمام مضيفه الفيحاء لفوز بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم (السبت) ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما شهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء.

وافتتح روني فرنانديز النتيجة للفيحاء بهدف في الدقيقة 11 بعدما استقبل عرضية أرضية في الشباك. وفي الدقيقة 43 أشهر الحكم أولى البطاقات الحمراء وكانت من نصيب لاعب الفيحاء صامويل أوسو بعد تعديه بالضرب بدون كرة على لاعب النصر سلطان الغنام.

وكانت ثاني البطاقات من نصيب حارس النصر براد جونز بعد عرقلته فرنانديز المنفرد في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 73 أدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل للنصر من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب أدملسون باروس «جيجي» الذي تلقى ثالث البطاقات الحمراء.

وسجل سلطان الغنام ثاني أهداف النصر في الدقيقة 81 بعد عرضية متقنة من جوليانو استقبلها بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وعاد حمدالله ليسجل للنصر هدفين متتاليين ليكمل «الهاتريك»، صنعهما له النيجيري أحمد موسى في الدقيقتين 88 و90+1 على التوالي.

وبهذه النتيجة عزز النصر صدارته برصيد 29 نقطة فيما توقف رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.