واصل فريق الوحدة مشواره نحو المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الفيصلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة الـ13 للدوري.وجاء هدف الوحدة عن طريق البديل راكان الشملان في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعد فاصل مهاري، وتسديدة قوية في المرمى الفيصلاوي. وبهذه النتيجة يصل الوحدة للنقطة 24 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 20 في المركز السابع.إحصائيات المباراة:الاستحواذ: الوحدة 46% الفيصلي 54%التسديدات: الوحدة 9 الفيصلي 11بطاقات صفراء: الوحدة 5 الفيصلي 2