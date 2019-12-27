استمرت فعاليات بطولة الصداقة للجاليات التي تنظمها رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة بشعار «السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات» وتشرف عليها هيئة الرياضة وتقام على ملعب الملك عبدالعزيز بعروس البحر الأحمر جدة خلال الفترة من ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ حتى ١ يناير ٢٠٢٠ وبعد أمسية الافتتاح الرائعة التي شرفها وافتتحها الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز آل سعود واصلت مباريات البطولة التألق والنجاحات من الفرق والإخفاق من أخرى ومفاجآت غير متوقعة من بعضها. ومن ضمن المفاجآت غير المتوقعة خسارة منتخب المملكة من اليمن بثلاثة أهداف وفوز المغرب على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.

وتفوقت في الدور الأول فرق كل من سورية واليمن وجزر القمر والكاميرون ومصر والسنغال والمغرب والنيجر، بينما أخفقت باكستان والسعودية والصومال وغانا وتوجو وغينيا ونيجيريا، وكوت دفوار.

حيث فازت سورية على باكستان بخمسة أهداف مقابل هدف، واليمن على السعودية بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وفازت جزر القمر على الصومال بهدفين مقابل لا شيء، وفازت الكاميرون على غانا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بعد انسحاب غانا من المباراة وفازت مصر على توجو بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وفازت السنغال على غينيا بهدفين مقابل هدف، وفازت المغرب على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، وفاز منتخب جاليات النيجر بهدفين مقابل هدف لمنتخب جاليات كوت دافوار.

وسيبدأ اليوم الجمعة الدور الثاني بلقاءين الأول يجمع منتخب جاليات سورية مع الصومال وباكستان مع الكاميرون.

وبدأ من يوم أمس الكشافون الذين وصلوا من أوروبا مؤخرا لمتابعة البطولة للظفر بعدد من اللاعبين الموهوبين من الجاليات للالتحاق بالدوريات الأوروبية.

هذا وتبذل اللجنة المنظمة للبطولة جهودا كبيرة في إبراز البطولة بالمظهر اللائق برئاسة الدكتور ديابي ناصري، والرئيس التنفيذي لرابطة الجاليات سالم بن شامخ.

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