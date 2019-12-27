تعادل منتخبنا الوطني تحت 23 عاما مع شقيقه الأردني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) على ملعب شاه علم، ضمن المعسكر الإعدادي بماليزيا، الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلند، المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).وافتتح «الأخضر» التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب حسين العيسى، في حين أحرز منتخب الأردن هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول. ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، ويوسف الحربي، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وسعد السلولي، ومختار علي، وهارون كمارا.يذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاما يأتي في المجموعة «الثانية»، مع منتخبات اليابان، وسورية، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلند أوائل شهر يناير القادم.