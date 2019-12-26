ينظم حفل السباق السنوي العريق للخيل على كأس ولي العهد في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يصاحبه عدد من الفعاليات والمناطق الترفيهية، تتضمن منطقة للفنون التشكيلية ومنطقة للعزف الحي على الآلات الموسيقية ومنطقة لجلسات الروايات والقصص الشعبية، إضافة إلى سحوبات كبرى على سيارة وجوائز قيمة.ويعد كأس ولي العهد للخيل من أعرق الكؤوس في المملكة، إذ أقيمت أول بطولة في سباقات الخيل لأول مرة عام 1387هـ/1969، برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًا للعهد، فيما تعتبر المملكة من أبرز دول العالم التي حرصت على دعم رياضة الفروسية، والحفاظ على الخيل العربية نظير أصالتها وجمالها.واهتم قادة المملكة بالخيل لما تمثله من معاني الشجاعة والبطولة وتذكيرًا بفرسان المملكة الذين لعبوا أدواراً عظيمة في توحيدها على ظهر الخيل، بينما أثبتت الاكتشافات الأثرية الأخيرة في المملكة أن موطن الخيل الأول هي الجزيرة العربية وفيها تم استئناسها لأول مرة في تاريخ العالم ويعود ذلك إلى حوالى أكثر من 9 آلاف عام.وتمثل رعاية ولي العهد لهذا الكأس أهمية كبرى للمناسبة، إذ تعد البطولة موروثًا يرتبط بتاريخ المملكة في سباقات الفروسية، خصوصا بطولة هذا العام، بعد أن صنفت من الفئة الأولى ورُفعت جائزتها إلى 1.8 مليون ريال بمعدل 900 ألف ريال لكل سباق بزيادة ثلاثة أضعاف ونصف عما كانت عليه قبل عامين (250 ألف ريال للنسخة الواحدة).وتأتي أهمية مثل هذه المسابقة لجذب عشاق الخيل من المواطنين والمقيمين والسياح، بينما تصاحب بطولة كأس ولي العهد للخيل أكثر من 30 فعالية ثقافية وترفيهية وفنية منوعة، تحتوي على عروض فلكلورية واستديوهات تصويرية تقدم فنون المملكة للزوار ومعارض فنية وذلك في (منطقة المدهال، منطقة النخيل، منطقة الملقا، منطقة المشراق الجنوبي، منطقة المشراق الشمالي، منطقة الفود ترك).وشهد الميدان السعودي عدداً من الأسماء المميزة الفائزة بكأس ولي العهد من خلال سنواتها المنصرمة، إذ يعد البطل غلاب لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير أول من استفتح البطولات في أول عام وضعت فيه الكأس 1387هـ، واعتلى الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - قائمة الإسطبلات السعودية بأكثرية الفوز بكأس ولي العهد، منذ انطلاقتها عام 1387 هجرية بواقع 24 مرة.ويأتي الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير في المرتبة الثانية من ناحية عدد مرات الفوز بكأس ولي العهد، فيما سجلت بعض الخيول حضورها لمرة واحدة، وهي أنيس للأمير أحمد بن سلمان، ومفيدة لفنجال الشيباني مع المدرب هلال الشيباني التي تعد أول من فاز من خارج الإسطبلات الكبيرة بهذه البطولة الغالية في عام 1997. وانضم الجواد سيف الرياض في عام 2016 (ابرمنت) لتركي بن مهدي العامري 2016 إلى قائمة الأبطال بحصوله على الجائزة مع الخيال لويس موراليس والمدرب مهدي العامري.