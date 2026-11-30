

يخوض المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عاماً مواجهة مصيرية أمام نظيره البلجيكي، الساعة 4:30 عصراً بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم (الإثنين)، على أرضية الملعب رقم (5) في منطقة أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، في لقاء إقصائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

طموحات الأخضر في الأدوار الإقصائية

يدخل المنتخب السعودي المواجهة بقيادة المدير الفني الوطني أحمد الحنفوش، وسط معنويات مرتفعة ورغبة جامحة في مواصلة عروضه القوية وتجاوز عقبة الكرة الأوروبية، مستنداً إلى الروح القتالية والانضباط التكتيكي العالي الذي أظهره اللاعبون خلال منافسات الدور الأول.

كيف بلغ المنتخب السعودي دور الـ32؟

حجز الأخضر مقعده في هذا الدور بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن المنتخب الفرنسي المتصدر. واستهل المنتخب السعودي مشواره بخسارة مثيرة أمام الأوروغواي بنتيجة (2-3)، قبل أن يستعيد توازنه سريعاً ويحقق انتصاراً تاريخياً وثميناً على حساب فرنسا بهدف دون رد، ليختتم دور المجموعات بفوز حاسم على منتخب هايتي بنتيجة (2-1).

مشوار المنتخب البلجيكي وقوته الهجومية

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب البلجيكي بعد احتلاله وصافة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب مالي المتصدر بالعلامة الكاملة. وافتتح «الشياطين الحمر» البطولة بالفوز على فيتنام (3-2)، ثم تعثروا بالخسارة أمام مالي (1-2)، قبل أن يوجهوا إنذاراً شديد اللهجة باكتساح نيوزيلندا بسداسية نظيفة في الجولة الختامية.

صراع التكتيك والأرقام الفنية

تتسم مواجهة الغد بصراع فني مثير بين الفاعلية والصلابة السعودية من جهة، والزخم الهجومي البلجيكي من جهة أخرى؛ إذ يمتلك المنتخب البلجيكي خط هجوم قوياً سجل 10 أهداف في الدور الأول بمعدل يتجاوز ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، بقيادة الثلاثي كيان أشحبار وتينوس مورثامر وماتيو سوريا، إلى جانب صانع الألعاب جيلي دريسن. في المقابل، يعوّل الأخضر على تألق الحارس عبدالله الماس، الذي سجل نسبة تصدٍ بلغت 78%، فضلاً عن الدقة العالية لمهاجميه أمام المرمى بقيادة الهداف فارس بو شقراء والظهير المتألق زيد البوري.