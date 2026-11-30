يسعى حارس مرمى المنتخب السعودي تحت 17 عاماً ونادي القادسية عبدالله الماس، لمواصلة التألق مع الأخضر في كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، ويطمح الماس في المساهمة مع زملائه اللاعبين في تجاوز منتخب بلجيكا في الدور الـ32 والوصول لدور الـ16 بالمونديال الحالي.

ويعتبر حارس الأخضر عبدالله الماس، 16 عاماً، أحد أبرز نجوم مونديال الناشئين 2026 في قطر، بعدما قاد الأخضر لانتصار تاريخي 1-0 على فرنسا وتُوّج بجائزة أفضل لاعب في المباراة ضمن دور المجموعات، يحمل القميص رقم 21 مع منتخب الناشئين تحت قيادة المدرب أحمد الحنفوش، وسبق أن مثّل الفئات السنية لنادي الشباب واختير لمنتخب تحت 15 عاماً في بطولة إيطاليا عام 2025. وتعد أبرز محطاته المونديالية التصدي لـ 8 تسديدات أمام فرنسا ليمنح المنتخب السعودي فوزاً ثميناً بعد خسارة مباراة الافتتاح أمام أوروغواي 2-3.