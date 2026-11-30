بعد موسمٍ للنسيان تجرّع فيه الهلاليون مرارة الغياب الطويل لجواو كانسيلو وفقدانه في أوج الحاجة إليه، أعاد رحيله إلى برشلونة ثم بيع عقده، إلى الأذهان صدمة انتقال سعود عبدالحميد إلى روما المفاجئة، والتي يومها عالج الهلال - مضطراً - الفراغ بالتعاقد مع ظهير أجنبي، وبدا أن السيناريو سيتكرر.

لكن الإجابة الحل هذه المرة جاء من التعاون، في صفقة سرعان ما فرض صاحبها نفسه على الخارطة الأساسية رقماً مهماً.

محمد محزري، الذي لعب 11 مباراة بدوري روشن، واختير رجلاً للمباراة مرتين، وصنع وساهم في عدد من الأهداف، بحسب رصد رابطة الدوري، أعاد إلى الذاكرة أسماء محلية لمع بريقها في الخانة الأصعب في التشكيلة الزرقاء.

عقدة الأظهرة الزرقاء

تعود جذور الأزمة إلى صيف 2005، يوم انتقل أحمد الدوخي إلى الاتحاد في صفقة يصفها كثيرون بالأكثر ألماً للعملاق الأزرق .

دفع الهلال ثمنها لسنوات، حيث تعاقبت أسماء محلية مرت مرور العابرين، بينها ياسر إلياس وخالد العنقري ثم محمد نامي وسلطان البيشي.

وقدّم بعضهم فترات جيدة، لكن أياً من تلك التجارب لم يحسم المركز على المدى الطويل، فلجأ الهلال إلى الكوري الجنوبي لي يونغ بيو، وخصّص للظهير الأيمن إحدى خانات الأجانب.

الجوهرة المفقودة

وبعد تجارب باهتة، استعادت الجهة اليمنى استقرارها مع الظهير محمد البريك، الذي جاء من الهلال نفسه بعد إعارة كادت تنقله نهائياً إلى الرائد، فعزز قوة الزعيم وحقق معه أثمن وأغلى البطولات، ولم يكن ليجد النادي بديلاً عنه طيلة تلك الفترة، حتى ظفر الهلال بصفقة قد تكون انتقاماً بأثر متأخر لانتقال الظهير التاريخي أحمد الدوخي، بالتعاقد فجأة مع سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد السابق، قبل أن يعيد احترافه الخارجي لعنة الظهير الأيمن وطرح المعضلة نفسها من جديد.

هل يكون محزري الحل؟

في هذه المرة، وجد الهلال في محزري ظهيراً سعودياً مميزاً، يشارك في بناء الهجمة ويصنع منها فارقاً. وأمام الاتفاق، ناديه الأول، أرسل العرضية التي حوّلها أولي واتكينز إلى هدف التقدّم في الفوز 3-1.

وبقدر ما يرسّخ محزري موقعه في الجهة اليمنى، تتضح قيمة الصفقة في قائمة الهلال. فالمركز الذي شغله أجنبي في تجربتين متباعدتين بات له خيار محلي، وبات في وسع النادي توجيه تلك الخانة إلى مركز آخر.

أظهرة الهلال اليمنى الأبرز في عقدين:

ياسر إلياس

2005 من أُحد

سلطان البيشي

2005 من الهلال

خالد العنقري

2006 من الرياض

محمد نامي

2007 من الأنصار

لي يونغ بيو

2009 من بوروسيا

محمد البريك

2015 من الرياض

حمد اليامي

2021 من القادسية

سعود عبدالحميد

2022 من الاتحاد

جواو كانسيلو

2024 من المان سيتي

محمد محزري

2026 من التعاون