ابتعد فريق برشلونة بصدارة الدوري الإسباني، بعدما عاد بفوز عريض من ملعب ريازور على حساب ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 5-1، في مواجهة شهدت تألقاً هجومياً للفريق الكاتالوني وثلاثية للبرازيلي رافينيا.



ولم يمهل برشلونة مضيفه سوى دقيقتين قبل أن يفتتح لامين يامال التسجيل بطريقة غير متوقعة اسكنها ارضية في الزاوية البعيدة، فيما أدرك ديبورتيفو التعادل في الدقيقة التاسعة عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ، مستفيداً من خطأ مدافع برشلونة باو كوبارسي، قبل أن يعيد داني أولمو التقدم للفريق الكاتالوني بهدف ثاني في الدقيقة 20.



وفي الشوط الثاني فرض رافينيا حضوره بقوة، بعدما سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 50 و83 والوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+1، ليكمل ثلاثيته الشخصية ويقود برشلونة إلى انتصار عريض ويواصل صدارته لهدافي الدوري 18 هدف.



ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة من 14 مباراة لينفرد بصدارة الليغا بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وست نقاط عن ريال مدريد الثالث برصيد 33 نقطة، مستفيداً من سقوط الأخير أمام ألافيس أمس بنتيجة 2-1.



في المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر، بعد خسارته أمام المتصدر، الذي عزز موقعه في القمة ووسع الفارق مع أقرب مطارديه في سباق المنافسة على اللقب.