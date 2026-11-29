حسم التعادل الإيجابي 1-1 ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول، الذي أقيم اليوم (الأحد) على ملعب «هيل ديكينسون»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

سوبوسلاي يتقدم للريدز

افتتح ليفربول التسجيل بعد خمس دقائق فقط، عن طريق نجمه المجري دومينيك سوبوسلاي، الذي أطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

فريمبونغ يسجل بالخطأ في مرماه

وأدرك إيفرتون التعادل في الدقيقة 25، بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن، نُفذت بعرضية داخل منطقة الجزاء، حولها لاعب ليفربول جيريمي فريمبونغ بالخطأ إلى مرماه.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما وصل إيفرتون إلى النقطة 17 في المركز الثامن.