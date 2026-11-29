واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور التركي خلال موسم 2026-2027، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى في الدوري، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم المسابقة منذ انتقاله إلى الملاعب التركية.

وتصدر محمد صلاح قائمة أعلى اللاعبين تقييماً في مسابقة الدوري التركي الممتاز خلال الموسم الحالي 2026-2027، وفقاً لإحصاءات شبكة «هوسكورد» العالمية المتخصصة في أرقام وإحصاءات كرة القدم.

وتعكس أرقام صلاح الهجومية تأثيره المباشر في نتائج فريقه، إذ شارك في 12 هدفاً خلال 12 مباراة بالدوري، وفقاً للإحصاءات المتاحة، كما يواصل تقديم مستويات لافتة منذ انضمامه إلى طرابزون سبور قادماً من ليفربول في أغسطس الماضي.

وبحسب التقييمات الواردة في البيانات المتداولة عن الموسم الحالي، حصل صلاح على متوسط بلغ 7.73 درجات، وهو رقم يضعه ضمن أصحاب التقييمات المرتفعة في المسابقة، غير أن ترتيب اللاعبين والأرقام المقارنة تحتاج إلى مطابقة مع المصدر الإحصائي الأصلي قبل اعتمادها بصورة نهائية.

ولا يقتصر تأثير قائد منتخب مصر على تسجيل الأهداف، بل يمتد إلى صناعة الفرص والتمريرات الحاسمة والتحركات الهجومية، وهي عناصر تمنحه دوراً محورياً في المنظومة الهجومية للفريق التركي.

وكان صلاح قد أنهى مسيرته مع ليفربول بعد تسعة مواسم حافلة، سجل خلالها 257 هدفاً في 442 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور بعقد يمتد لعامين، في واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي خلال صيف 2026.

ويأمل طرابزون سبور في الاستفادة من خبرة النجم المصري وإمكاناته الهجومية لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، فيما يسعى صلاح إلى الحفاظ على مستواه وتقديم موسم قوي في تجربته الجديدة خارج الملاعب الإنجليزية.