واصل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، تألقه اللافت في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، بعدما قاد فريقه للتقدم على الاتفاق بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.



وجاء هدف سافيتش عند الدقيقة 61، من ركلة حرة مباشرة نفذها بدقة متناهية، لتستقر الكرة في شباك الاتفاق، وتمنح الهلال أفضلية حاسمة في توقيت مهم من المباراة.



وبهذا الهدف، رفع النجم الصربي رصيده إلى 15 هدفاً من الركلات الحرة المباشرة طوال مسيرته مع الأندية والمنتخبات السنية، بواقع 5 أهداف مع الهلال، و8 أهداف مع لاتسيو الإيطالي، وهدفين مع منتخبات صربيا السنية.



وبات سافيتش على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمغربي مراد باتنا، في عدد الأهداف المسجلة من الركلات الحرة المباشرة، وفقاً للإحصاءات المعتمدة في تقارير دوري روشن.



ويؤكد هذا الرقم أن سافيتش يمثل إضافة نوعية للهلال، ليس فقط في صناعة اللعب والواجبات الدفاعية، بل أيضاً كحل هجومي فعال من الكرات الثابتة، وهو ما يمنح الفريق أفضلية إضافية أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي.