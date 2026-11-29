توّج الدكتور عبدالله الحمدان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، فريق العلا بالميدالية الذهبية لبطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك في ختام الجولة الأولى التي استضافها وادي مسك الرياضي بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر، بمشاركة 68 فريقاً في فئات الرجال والسيدات والشباب.



وفي اليوم الختامي، حسم فريق العلا (A) ذهبية فئة الرجال التي تنافس فيها 38 فريقاً، فيما حل العلا (B) في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وجاء الخويلدية (A) ثالثاً وحقق الميدالية البرونزية.



وكانت المنافسات قد انطلقت (الخميس) 19 نوفمبر بفئة السيدات، التي استمرت حتى (السبت) 21 نوفمبر بمشاركة 17 فريقاً، حيث توّج الرائد (A) بالذهبية، وحل البجادية (A) وصيفاً بالفضية، وجاء القادسية ثالثاً بالبرونزية، وتوّجت الفرق الفائزة الأستاذة أحلام بنت عبدالله العمري، عضو مجلس إدارة الاتحاد.



وفي فئة الشباب، التي أقيمت من 21 إلى 23 نوفمبر بمشاركة 13 فريقاً، حقق الخليج (B) الميدالية الذهبية، وحل الابتسام (B) ثانياً بالفضية، وجاء التعاون (B) ثالثاً بالبرونزية، حيث توّج الفرق الفائزة الأستاذ فهد التويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد.



وتأتي جولة الرياض ضمن بطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية، التي ينظمها الاتحاد السعودي عبر أربع جولات رئيسية بنظام النقاط التراكمية، تتنافس خلالها الفرق على حصد النقاط، على أن يتأهل أفضل ثمانية فرق في كل فئة إلى بطولة كأس النخبة، التي تُقام عقب ختام الجولات الأربع.



ومن المقرر أن تستضيف المنطقة الشرقية الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 17 إلى 26 ديسمبر المقبل، في إطار استمرار المنافسة بين الفرق لجمع النقاط وتعزيز فرص التأهل إلى كأس النخبة.