تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة موجعة جديدة، بعد تأكد إصابة لاعبه النمساوي كونراد لايمر في الكاحل الأيمن، وحاجته إلى الخضوع لعملية جراحية.

وشارك لايمر بديلاً أمام هامبورغ، أمس (السبت)، ضمن منافسات الدوري الألماني، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ دخل في الدقيقة 52 بدلاً من لينارت كارل، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 35 دقيقة فقط، بسبب الإصابة.

بيان بايرن ميونخ

وقال النادي الألماني في بيان: «سيخضع كونراد لايمر لعملية جراحية، بعد تعرضه لخلع في أحد أوتار الكاحل الأيمن خلال مباراة الأمس أمام هامبورغ في الدوري الألماني، ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة».

مدة الغياب

ولم يكشف بايرن ميونخ عن المدة المحددة لغياب كونراد لايمر، لكن صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن اللاعب النمساوي سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.

8 إصابات تضرب بايرن

وتأتي إصابة لايمر في توقيت صعب للغاية، إذ يعاني بايرن ميونخ من أزمة كبيرة على مستوى صفوفه، بعدما ارتفع عدد اللاعبين المصابين إلى ثمانية.

وبجانب لايمر، يفتقد الفريق البافاري خدمات كل من: هاري كين، وسيرج غنابري، وإسماعيل صيباري، وألفونسو ديفيز، ومانويل نوير، ومايكل أوليسيه، وجمال موسيالا.