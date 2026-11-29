وضع المهاجم الإنجليزي إيفان توني حداً للتكهنات التي أثيرت مؤخراً حول مستقبله مع النادي الأهلي، مؤكداً التزامه الكامل بعقده واستمراره مع الفريق، ونافياً بشكل قاطع الأنباء التي ربطته بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.



تصريح الاستمرارية.. هل حسم البقاء؟



جاءت تصريحات توني مساء السبت، عقب قيادته للأهلي لتحقيق فوز ثمين على ضيفه التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي تألق فيها بتسجيله هدفين.



ردًا واضحًا على الأسئلة المتعلقة بمستقبله.



قائلاً: "لا صحة لكل ما يقال، أنا لاعب للنادي الأهلي فقط، وهذا ما أركز عليه". وأضاف: "سمعت بالفعل كل الإزعاج والضجيج القادم من الخارج بشأن وجهتي في يناير، لكنني هنا ومستمر مع الأهلي، ولا أهمية لما يقال بالنسبة لي".



قطع الطريق على يايسله



وبهذا التصريح، قطع إيفان توني الطريق على مدربه السابق ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، الذي ارتبط اسمه مؤخراً بمساعٍ لإعادة المهاجم الإنجليزي إلى البريميرليج في الميركاتو الشتوي عبر صفقات تبادلية محتملة، خاصة بعد أن أثار يايسله الجدل بإشادته العلنية بإمكانات توني دون أن ينفي اهتمام ناديه بضمه.



ليبقى السؤال: هل أطفأ توني قلق الجماهير الأهلاوية بهذا التصريح أم ما زال القلق قائماً ﻻ سيما وإن إدارة النادي متمكسة بعقد اللاعب الممتد حتى صيف عام 2028؟.



ثبات المستوى وتزايد اﻷهداف



ويبقى الثابت فنياً أن توني يواصل تقديم مستويات تهديفية استثنائية تعكس تركيزه الكامل داخل الملعب؛ حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً في 11 مباراة، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 18 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة بمختلف البطولات، ليمنح جماهير الأهلي جرعة من الاطمئنان المؤقت في انتظار ما ستسفر عنه نافذة الانتقالات الشتوية رسمياً.