تحوّل ملعب "سنتيناريو" التاريخي في مونتيفيديو إلى منصة عالمية لنبذ التعصب، بعدما خطفت مبادرة «البطاقة الزرقاء.. بطاقة الاحترام» الأضواء في نهائي كأس ليبرتادوريس 2026، الذي جمع بين بالميراس البرازيلي وإستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني، في مشهد إنساني سبق التنافس الكروي وتفوق عليه.



وقفة الخمس ثوانٍ.. مشهد يوحد الملعب والمدرجات



قبيل انطلاق صافرة البداية، شهدت أرضية الميدان ومدرجات الملعب لحظة استثنائية، حيث اصطف لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم بقيادة الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لرفع البطاقة الزرقاء لمدة خمس ثوانٍ متواصلة. وتزامنت هذه اللفتة مع قيام آلاف المشجعين في المدرجات برفع البطاقات التي وُزعت مسبقاً على مقاعدهم، ليرسم الجميع لوحة تضامنية موحدة تؤكد أن قيم الاحترام تتقدم على أي منافسة رياضية.



ما وراء البطاقة الزرقاء؟



على عكس البطاقات الصفراء والحمراء المخصصة للعقوبات التحكيمية، تُعد البطاقة الزرقاء أداة رمزية وتوعوية أطلقها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) تحت شعار الاحترام في التشكيلة الأساسية.



وتهدف المبادرة إلى توجيه رسالة حازمة ضد العنصرية، وكراهية الأجانب، وكافة أشكال التمييز، وترسيخ مبدأ المساواة والشمول داخل الملاعب وخارجها.



إستراتيجية شاملة لحماية كرة القدم



يأتي تفعيل البطاقة الزرقاء في نهائي ليبرتادوريس امتداداً لجهود متواصلة يقودها الاتحاد القاري لتطهير الرياضة من التجاوزات، حيث تتكامل هذه اللفتات التوعوية مع منظومة رقابة رقمية ترصد خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لضمان بقاء كرة القدم مساحة آمنة تجمع الشعوب.



بالميراس يحسم اللقب القاري



وعلى الصعيد الفني، نجح بالميراس في حسم المواجهة لصالحه بهدف نظيف سجله الباراغواياني رامون سوسا في الدقيقة 52 بعد تمريرة رأسية من الكولومبي جون أرياس. وبهذا الفوز، تُوّج الفريق البرازيلي بلقبه الرابع في البطولة معادلاً رقم فلامنغو، مانحاً البرازيل الصدارة التاريخية برصيد 26 لقباً مقابل 25 للأرجنتين.