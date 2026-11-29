حقق فريق بالميراس البرازيلي لقب كأس ليبرتادوريس بعد فوزه في النهائي على غريمه إستوديانتس الأرجنتيني بهدف دون مقابل، ليحقق بالميراس اللقب للمرة الثالثة في العقد الحالي. وبهذا الإنجاز، ضمن الفريق بقيادة مدربه أبيل فيريرا المشاركة في كأس القارات للأندية FIFA™ وكأس العالم للأندية 2029™، كما عادل الرقم القياسي البرازيلي المسجل باسم غريمه فلامنغو، بعدما رفع رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولة القارية.



وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب بالميراس رامون سوسا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء الذي شهد أفضلية للفريق البرازيلي وكان الأقرب إلى افتتاح التسجيل في الشوط الأول، بعدما أظهر لوكاس إيفانجيليستا مهارة كبيرة في تجاوز لاعبين على الجهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة عرضية حوّلها ماركوس روخو، مدافع إستوديانتس، إلى القائم.



ولم ينتظر "فيرداو" طويلاً بعد انطلاق الشوط الثاني لكسر التعادل؛ إذ أرسل آرثر، الذي حلّ بديلاً للمصاب خواكين بيكيريز بين الشوطين، كرة عرضية من الجهة اليسرى، هيأها جون أرياس برأسه أمام سوسا، الذي أودعها الشباك بضربة رأسية.



ورغم تفوّق بالميراس على صعيد الأداء حتى تلك اللحظة، فإن الهدف دفع إستوديانتس إلى تكثيف محاولاته الهجومية؛ إذ نفّذ خواكين توبيو بورغوس ركلة حرة بتسديدة مقوّسة، فيما أجبر إدوين سيتري الحارس كارلوس ميغيل على التدخل ببراعة.



لكن دفاع بالميراس، بقيادة المتألق غوستافو غوميز، نجح في الصمود والحفاظ على تقدّم الفريق حتى صافرة النهاية، لتعمّ الاحتفالات الصاخبة بين جماهيره التي تكبّدت عناء السفر لمؤازرته، وعادت بذكريات تتويج قاري جديد.



مسار كأس القارات للأندية 2026



يضرب بالميراس موعداً مع تولوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين FIFA™، الذي سيُقام في العاصمة القطرية الدوحة (الأربعاء) 9 ديسمبر/كانون الأول 2026. وسيعود الفائز من هذه المواجهة إلى استاد جاسم بن حمد بعد ثلاثة أيام، لملاقاة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في كأس التحدي FIFA 2026™.



وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة باريس سان جيرمان، الذي يضم في صفوفه نخبة من النجوم، أبرزهم أشرف حكيمي وفيتينيا وعثمان ديمبيلي، في نهائي كأس القارات للأندية FIFA™، المقرر إقامته على استاد أحمد بن علي في الريان (الأربعاء) 16 ديسمبر/كانون الأول.