توّج العماني أحمد العامري بلقب بطولة السعودية تويوتا درفت 2026، بعد ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في جدة، التي شهدت تنافساً كبيراً ومواجهات حماسية في مختلف الفئات، وذلك بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



وامتدت المنافسة على لقب فئة المحترفين بين السعودي محمد العرابي والعُماني أحمد العامري منذ الجولة الافتتاحية، التي حسمها العامري لصالحه، قبل أن يحقق العرابي المركز الأول في الجولة الثانية، لتصبح الجولة الختامية في جدة حاسمة للقب الموسم.



وشهدت المواجهة النهائية تنافساً قوياً بين السائقين، حيث تبادلا موقعي المقدمة والمطاردة خلال جولتي المواجهة، ومع تقارب مستوى الأداء بينهما، قرر الحكام إعادة المواجهة، قبل أن يتمكن العامري من حسمها لصالحه ليتوج بطلاً للموسم.



وحل محمد العرابي في المركز الثاني لفئة المحترفين، فيما جاء عبيد العنزي في المركز الثالث. وفي فئة شبه المحترفين، أحرز عمر الديني المركز الأول، متقدماً على محمد خلف الحربي ومحمد الجامد، فيما تصدر قسورة همام فئة الهواة، يليه ريان رياض في المركز الثاني ومحمد غيث في المركز الثالث.



وعلى الجانب التنظيمي، شارك 33 من أعضاء نادي منظمي السباقات السعودي (المارشال)، إلى جانب 40 من المنظمين وأفراد الأمن، في دعم سير منافسات الجولة، من خلال متابعة إجراءات السلامة وجاهزية المسار، وتنظيم حركة السيارات والمتسابقين والجمهور داخل موقع الحدث، بما أسهم في انتظام البرنامج وانسيابية المنافسات، والمحافظة على تطبيق الإجراءات التنظيمية على مدار يومي الجولة.



وشهد موسم 2026 ثلاث جولات اتسمت بتصاعد مستوى المنافسة بين السائقين في مختلف الفئات، وأسهمت في منح المشاركين مزيداً من الخبرة والتجربة التنافسية، ضمن توجه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نحو تطوير منافسات الدرفت وتعزيز حضورها في منظومة رياضة المحركات بالمملكة.