اشتدت المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين قبل نهاية الدور الأول، وذلك بعد انتصار الهلال على مضيفه الاتفاق 1/3 بالدمام، وفوز النصر على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل في بريدة، وتفوق الأهلي على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

على ملعب إيجو بنادي الاتفاق بالدمام، حقق فريق الهلال انتصاراً مهماً على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-1، وشهد اللقاء تقدم الهلال أولاً بالنتيجة عن طريق أولي واتكينز (د: 30)، وبعد عشر دقائق عاد الاتفاق للقاء بتسجيله لهدف التعادل عن طريق لاعبه الفارو ميدران (د: 40)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، عاد الهلال للتقدم مجدداً عبر اللاعب سافيتش من ركلة حرة (د: 61)، وعزز أولي واتكينز النتيجة بتسجيله للهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (د: 74)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة، حقق الهلال فوزه الـ11 ورفع رصيده إلى 33 نقطة متصدراً ترتيب الدوري، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الـ4 وتجمد رصيده عند 19 نقطة وفي المركز السابع.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فاز فريق النصر على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل، وشهد اللقاء ندية بين الفريقين، ووقف القائم النصراوي لتسديدة إلتون أكولاتسيه، ليرد كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية ولكنها ارتطمت في العارضة، قبل أن يحرز سامو كوستا الهدف الأول للنصر (د: 26).

وبهذه النتيجة، حقق النصر فوزه الـ10 ورفع رصيده إلى 31 نقطة محتلاً المركز الثالث، فيما تلقى الحزم الخسارة الـ7 وتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز الـ15.

وعلى ملعب الإنماء بجدة، قلب فريق الأهلي تأخره من أمام التعاون لفوز بثلاثة أهداف لهدف، وشهد اللقاء تقدم التعاون أولاً عن طريق نديم بايرامي (د: 39)، ولكن الأهلي تمكن من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق هدافه إيفان توني (د: 45)، وفي الشوط الثاني واصل إيفان توني تألقه وأحرز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه من نقطة الجزاء (د: 72)، وقبل نهاية اللقاء سجل ماتيوس غونسالفيس الهدف الثالث للأهلي (د: 89).

وبهذه النتيجة، حقق الأهلي فوزه التاسع ووصل للنقطة الـ27 محتلاً المركز الرابع متقدماً عن الاتحاد بفارق الأهداف، فيما تلقى التعاون الخسارة الـ8 وتجمد رصيده عند 5 نقاط وفي المركز الـ18 وما قبل الأخير.