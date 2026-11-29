تتجه اﻷنظار نحو ملعب الإمارات، الساعة ٧:٣٠ اليوم (الأحد)، لمتابعة قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي تجمع أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي (ثالث الدوري).

ويسعى أرسنال (28 نقطة) بقيادة أرتيتا لاستعادة الانتصارات وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط رغم غياب ساكا وزوبيميندي للإصابة.

على الجانب الآخر، يعيش مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا فترة من التذبذب الفني والنتائج السلبية غير المعتادة وكانت آخرها التعادل مع فولهام، وهو ما أدى إلى تراجعه للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن برايتون الوصيف.

ويقف التاريخ بجانب أرسنال بـ 100 انتصار وكان آخرها بثلاثية في الدرع الخيرية مقابل 67 انتصاراً للسيتي.