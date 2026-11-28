كتب كولومبوس كرو نهاية صادمة لحملة إنتر ميامي في الدفاع عن لقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما أقصاه من الدور الأول للأدوار الإقصائية بمجموع أربعة أهداف دون مقابل، في نتيجة عكست التحول الكبير الذي شهده الفريق خلال الموسم، والمفارقة الهجومية التي رافقت خروج حامل اللقب.

ولم يكن تفوق كولومبوس وليد المواجهتين وحدهما، إذ بدأت قصة عودته من وضع صعب في مايو الماضي، عندما قررت إدارة النادي إقالة المدرب هنريك ريستروم، بعد بداية متعثرة وضعته في المركز الـ13 بالقسم الشرقي، مع ثلاثة انتصارات وسبع هزائم وأربعة تعادلات.

وتولى مساعد المدرب لوران كورتوا المهمة مؤقتاً، ونجح في إعادة التوازن إلى الفريق، حتى أنهى الموسم في المركز الثامن، وحجز مقعده في الأدوار الإقصائية، قبل أن يحقق سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية، توجها بإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب.

وفي المقابل، عاش إنتر ميامي نهاية مغايرة لطموحاته، بعدما خسر المواجهة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم تلقى هدفاً قاتلاً في الدقيقة 92 من لقاء العودة، سجله سانتياغو رودريغيز بتمريرة من أنس الزروري، ليحسم كولومبوس التأهل إلى نصف نهائي القسم الشرقي.

واللافت، أن ميامي غادر المنافسة دون تسجيل أي هدف في المباراتين، رغم امتلاكه أسماء هجومية بارزة يتقدمها ليونيل ميسي ولويس سواريز ورودريغو دي بول. وجاء ذلك على النقيض من الحصيلة الفردية لميسي، الذي أنهى الموسم الاعتيادي متصدراً للهدافين برصيد 26 هدفاً، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

وهكذا، جمع خروج ميامي بين مفارقتين؛ فريق متعثر استعاد قوته حتى أطاح بحامل اللقب، وفريق امتلك نجوماً وأرقاماً هجومية لافتة، لكنه عجز عن هز الشباك في أهم اختباراته.