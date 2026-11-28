أكد القانوني فيصل المالكي، أن تضمين عقد البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر، بنداً يمنح النادي حق تمديده لموسمين إضافيين، يمثل خطوة تعاقدية ذكية رياضياً وقانونياً، شريطة توافق صياغته مع المعايير التي أرستها محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بشأن مشروعية خيارات التمديد الأحادية.

وأوضح المالكي، في حديثه لـ«عكاظ»، أن هذه البنود تمنح الأندية أفضلية تعاقدية، وتحمي مصالحها الرياضية والمالية والاستثمارية، وتحد من احتمالية فقدان اللاعبين ذوي القيمة الفنية، غير أن مشروعيتها ترتبط باستيفاء ضوابط عدة، أبرزها عدم المبالغة في إجمالي مدة العلاقة التعاقدية، وتناسب مدة التمديد مع العقد الأصلي، وممارسة الخيار خلال مهلة معقولة، وتحديد الزيادة المالية مسبقاً بصورة جوهرية، ووضوح الشرط وموافقة اللاعب عليه عند التوقيع، وألا يخضع لإرادة النادي بما يخل بالتوازن التعاقدي.

واستشهد المالكي بقضيتي غريميو البرازيلي ضد ماكسيميليانو لوبيز، ولوكيرين البلجيكي ضد عمر غولان عام 2014، إلى جانب قضية سانتا كلارا البرتغالي ضد كينيدي كوفي بواتينغ عام 2025، التي أبطلت فيها المحكمة خيار التمديد الأحادي رغم إخطار النادي اللاعب برغبته في تفعيله قبل نهاية العقد بوقت طويل.

وبيّن، أن الحكم استند إلى عدم وجود زيادة مالية جوهرية ومحددة بوضوح، إذ لم تتجاوز الزيادة المحتملة 5%، فضلاً عن غموض بعض المكافآت، وعدم استكمال الإجراءات التعاقدية اللازمة لتفعيل التمديد.

وفي ما يتعلق بفيليكس، أشار إلى أن رفع راتبه من 10 إلى 12.5 مليون يورو، بزيادة 25%، قد يدعم موقف النصر، لكنه لا يضمن مشروعية البند ما لم تكن الزيادة محددة مسبقاً في العقد الأصلي. كما شدد على أن رفع قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو لا يعني تحديد مستحقات اللاعب عن فترة التمديد، لاختلاف الالتزامات بين عقد العمل واتفاق الانتقال مع تشيلسي.

واختتم المالكي بالتأكيد على أن حسم المسألة يتوقف على صياغة البند الأصلي، والتوازن بين حقوق الطرفين، والقانون الواجب التطبيق، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم بأحقية النصر في التمديد دون موافقة جديدة من اللاعب، كما لا يمكن اعتبار البند باطلاً لمجرد كونه أحادي الجانب.

وأشار إلى أن العقود الرياضية الحديثة تتطلب حلولاً قانونية استباقية تحقق التوازن بين مصالح الأندية وحقوق اللاعبين، وتحد من احتمالية نشوء النزاعات مستقبلاً.