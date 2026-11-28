سطّر الفارس السعودي الشاب سعود خالد الرشيد فصلاً جديداً من مسيرة تألق المواهب السعودية في رياضة الفروسية، بعدما انتزع المركز الأول في شوط فئة الثلاث نجوم الدولية على ارتفاع 1.35 متر، ضمن منافسات النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية»، التي أقيمت في الجنادرية، مؤكداً حضوره اللافت رغم حداثة تجربته في ميادين المنافسات الدولية.



ونجح الرشيد، البالغ من العمر 16 عاماً، في اعتلاء منصة التتويج على صهوة جواده «كواليتي ستار فيت زافيليندي زد»، بعدما قدم أداءً مميزاً في جولتين خاليتين من الأخطاء، مسجلاً زمناً إجمالياً بلغ 118.51 ثانية، بواقع 81.4 ثانية في الجولة الأولى و37.11 ثانية في الثانية، متفوقاً على نخبة من الفرسان، من بينهم مدربه الفارس الدولي مشاري الحربي، والفارسة فنون الحميدان، والفارس المصري مصطفى سعيد.



الفروسية.. شغف تتوارثه الأجيال



لم يكن تألق سعود الرشيد في ميادين قفز الحواجز وليد الصدفة، إذ نشأ في كنف عائلة ارتبطت بالخيل والفروسية، واستمد شغفه بهذه الرياضة من والده وأعمامه الذين مارسوا الفروسية منذ الصغر.



وشهدت النسخة السادسة من البطولة حضوراً لافتاً لأفراد عائلة الرشيد، بعدما حقق شقيقاه محمد (15 عاماً) وهالة (12 عاماً) نتائج مميزة خلال الأسبوع الأول من المنافسات، إلى جانب ابنتي عمه أحمد الرشيد، نورة التي حصدت المركز الثاني في فئة الناشئين، والعنود، في مشهد يعكس امتداد الإرث العائلي وبروز جيل واعد من الفرسان والفارسات.



عامان من العمل يقودان إلى الذهب



ورغم قصر تجربته في المنافسات الرسمية، استطاع الرشيد خلال عامين فقط أن يحجز لنفسه مكاناً بين الفرسان المميزين، بعدما كانت بدايته مع الفروسية بهدف استثمار وقت الفراغ، قبل أن تتحول الهواية إلى شغف وطموح نحو الاحتراف.



وقال الرشيد: «البداية كانت بدافع استثمار وقت الفراغ، حيث توجهت إلى أحد الإسطبلات في الرياض وسجلت فيه، وبفضل الله وتوفيقه تحولت الهواية إلى شغف واحتراف، لأجد نفسي اليوم بعد عامين فقط متوجاً بهذا اللقب الدولي».



وأهدى الفارس الشاب إنجازه إلى والده، تقديراً لدعمه المتواصل وحرصه على مرافقته في مختلف المنافسات، معتبراً أن التتويج يمثل جزءاً من رد الجميل، كما أشاد بالدور الكبير الذي أداه مدرباه مشاري ومشعل الحربي في تطوير مستواه الفني وصقل مهاراته وإعداده لخوض المنافسات الكبرى.



خبرات عالمية تصنع الفارق



وثمّن الرشيد التطور التنظيمي والفني الذي شهدته النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية»، مشيداً بتوسعة الميادين وإضافة ميدانين يتيحان إقامة المنافسات بالتزامن، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تجربة الفرسان المشاركين.



وأكد أن مشاركة نخبة من الفرسان المصنفين عالمياً تمثل فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات، قائلاً: «الفروسية كلها دروس؛ عندما يشارك فارس مصنف عالمياً، أعزل نفسي تماماً لمراقبة طريقة إدارته للشوط، وأحرص بعد النهاية على لقائه وسؤاله لاكتساب الخبرة».



وأشار إلى أن تنامي أعداد الفرسان السعوديين، والحضور المتزايد للفارسات السعوديات وما يقدمنه من مستويات تنافسية مميزة، أسهما في رفع المستوى الفني للمنافسات، ومنحا الانتصارات قيمة مضاعفة.



طموح يتجاوز منصات التتويج



ولا ينظر الرشيد إلى إنجازه الأخير باعتباره نهاية المطاف، بل محطة في مسيرة يسعى من خلالها إلى تحقيق طموحات أكبر، يأتي في مقدمتها الانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي للفروسية وتمثيل المملكة في دورة الألعاب الأولمبية وبطولة كأس العالم للقفز والترويض.



وأعرب الفارس الشاب عن شكره للقيادة الرشيدة والاتحاد السعودي للفروسية على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد، مؤكداً أن حلمه الأكبر هو ارتداء شعار المنتخب الوطني ورفع راية المملكة عالياً في المحافل الرياضية العالمية، والمساهمة في مواصلة مسيرة الإنجازات السعودية في ميادين الفروسية.