أبدى مدرب النصر آنج بوستيكوغلو رضاه عن أداء فريقه عقب الفوز على الحزم بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيدًا بخروج فريقه بشباك نظيفة أمام منافس صعب.



وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «من الجيد دائمًا أن تفوز، واجهنا فريقًا صعبًا، وشهدت المباراة بعض التحديات، لكننا حافظنا على نظافة شباكنا، ولدينا ثلاثة لاعبين دون 21 عامًا».



وعن مواجهة الأهلي السابقة، أشار إلى أن المباراة كانت صعبة، وأن الحظ لم يحالفنا، مؤكدًا رضاه عن موقع النصر بين الأوائل. وأضاف: «عملنا واضح، والنتائج تتحدث عنا. أنا سعيد جدًا بالأداء وباللاعبين».



وتحدث المدرب عن شعوره تجاه الحاضرين في المؤتمر، قائلًا: «أشعر أنكم لا تحبونني، ولا أعرف السبب. عندما كنت في أوروبا، كانوا يقولون إنني من آسيا، وحين جئت إلى آسيا قلتم إنني مدرب أوروبي متحمس. سأبذل ما أستطيع لإسعادكم».