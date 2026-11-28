يحلّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره الاتفاق، وذلك عند تمام الساعة 5:20 من مساء اليوم (السبت)، على أرضية ملعب «إيجو» بمدينة الدمام، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



صراع النقاط وموقف الفريقين



يدخل «الزعيم» اللقاء وعينه على النقاط الثلاث ولا بديل عنها، لاستعادة صدارة جدول الترتيب التي فقدها مؤقتاً لصالح القادسية؛ إذ يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 11 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات وتلقى خسارة واحدة، مع امتلاكه مواجهة مؤجلة، متأخراً بفارق نقطة وحيدة عن القادسية المتصدر بـ 31 نقطة. في المقابل، يخوض الاتفاق المواجهة وهو في المركز السابع برصيد 19 نقطة، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور لعرقلة ضيفه وتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه نحو المربع الذهبي.



تفوق تاريخي كاسح للأزرق



تمنح لغة الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين السعودي أفضلية مطلقة للهلال؛ فمن أصل 32 لقاءً سابقاً جمع الطرفين في المسابقة، فرض الفريق العاصمي هيمنته بتحقيق الفوز في 23 مباراة، مقابل انتصارين فقط للاتفاق، فيما حسم التعادل 7 مواجهات. وعلى الصعيد التهديفي، أمطر هجوم الهلال شباك «فارس الدهناء» بـ 70 هدفاً، مقابل 24 هدفاً استقبلتها شباكه، ما يعزز من حظوظ الأزرق المعنوية لحسم موقعة الدمام واسترداد القمة.