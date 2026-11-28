يحل فريق النصر (ثالث الدوري) ضيفاً صعباً على الحزم (المركز 15) عند تمام الساعة 3:15 من مساء اليوم (السبت) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، في لقاءً يحمل طابع التحدي والطموحات المتباينة لكلا الفريقين.



يدخل النصر المباراة وعينه على حصد النقاط الثلاث لاستعادة توازنه محلياً ومصالحة جماهيره، عقب تعثره في الجولة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 3-1. ويحتل "العالمي" المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، ما يجعل الفوز اليوم ضرورة حتمية لمواصلة الضغط على قمة الدوري، مستنداً إلى قوته الهجومية بقيادة كريستيانو رونالدو، رغم غياب بعض عناصره بداعي الإصابة، أبرزهم كينغسلي كومان.



في المقابل، يطمح الحزم إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعطل قطار النصر وتمنحه دفعة معنوية، حيث يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ويسعى للابتعاد مبكراً عن مناطق الخطر.



وعلى صعيد تاريخ المواجهات في دوري المحترفين، يمتلك النصر أفضلية كاسحة خلال 16 لقاءً سابقاً؛ إذ حقق الفوز في 12 مباراة مقابل انتصارين للحزم وتعادلين، مسجلاً 44 هدفاً مقابل 16 هدفاً استقبلتها شباكه. كما لم يعرف النصر طعم الخسارة أمام الحزم في آخر 7 مواجهات بالدوري، وكان آخر لقاءً جمعهما قد انتهى بفوز "العالمي" برباعية نظيفة في فبراير الماضي، بينما يعود آخر انتصار للحزم إلى عام 2019.