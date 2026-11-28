خيبة أمل يعيشها عشاق البلوز، زادتها حدّة الخسارة الأخيرة أمام نوتنغهام فورست 3-2، وطرحت سؤالاً عريضاً: هل ينهار مشروع ألونسو؟ كانت تلك الهزيمة الثالثة توالياً لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، والرابعة في آخر خمس مباريات، بعد بداية رفعت سقف التوقعات في ستامفورد بريدج.



ماذا حدث بالأرقام؟



غضبة "العاشر" وموسم التصحيح.



أنهى تشيلسي الموسم الماضي عاشراً وغاب عن البطولات الأوروبية. وراهن على المدرب الذي قاد ليفركوزن إلى لقب ألمانيا بلا هزيمة، على أمل أن يمنح تشكيلة شابة أسلوباً واضحاً ويعيدها إلى المنافسة على المراكز الأوروبية.



قوة البداية فورة أم رغبة؟



افتتح تشيلسي الدوري بفوزين على فولهام وبرايتون، سجل فيهما سبعة أهداف. وفي آخر خمس جولات، جاء فوزه الوحيد أمام مانشستر يونايتد.



23 هدفاً في مرماه في 12 جولة!



استقبل سبعة منها أمام ليدز وفورست. وفي المباراة الأخيرة، سجل مهاجمه إيمانويل إيميغا هدفين، ومع ذلك خرج الفريق بلا نقاط.



عمل ألونسو تحت مجهر البلوز..



ماذا أضاف؟



أعاد لبالمر تأثيره.



رأى محللو «أوبتا» أن بالمر استعاد جانباً من مستواه في بداية عهد ألونسو، وساهم في خمسة أهداف خلال أول ست جولات.



ربط خط الهجوم.



رأى محللو البريمرليغ أن الهجوم بدا أكثر ترابطاً مع جواو بيدرو في المقدمة، بعدما سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في أول ست مشاركات بالدوري.



ماذا أضعفت خياراته بحسب المحللين؟



استقرار التشكيلة.



تبديل الرسم والأدوار أطال بحث تشيلسي عن هويته، وظهر ذلك أمام سندرلاند حين عانى الجناح بيدرو نيتو في قيادة الهجوم.



فرص إستيفاو.



اعتماد ألونسو على ثلاثيه الهجومي قلّص فرص الجناح البرازيلي، الذي بدأ مباراة واحدة في أول عشر جولات.



ماذا بقي بلا حل بحسب «أوبتا»؟



حماية التقدم.



إهدار 8 نقاط من مباريات تقدم فيها تشيلسي قبل لقاء فورست، واستقبال 5 أهداف من ركنيات، أكثر من أي فريق في الدوري.



الرد على الهزائم.



ثنائية إيميغا جعلت مباراة فورست تبدو أقرب مما كانت عليه، بعدما ظهر تشيلسي ضعيفاً في صناعة الفرص وهشاً دفاعياً بعد أيام من رباعية ليدز.



هل ألونسو مدرب فاشل؟



الحكم على مسيرته بالفشل متعجل بحسب عدد من النقاد.



قاد ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني بـ28 فوزاً و6 تعادلات في موسم بلا هزيمة. وفي تشيلسي، أظهر مبكراً قدرته على بناء هجوم مترابط، لكن تقييم مشروعه اليوم يتوقف على قدرته على تثبيت الأدوار وتنظيم الدفاع وتحويل التقدم في المباريات إلى نقاط.