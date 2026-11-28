أكد مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا أن مهاجم الفريق إيرلينغ هالاند حزين بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وفشل المهاجم النرويجي في هز الشباك خلال آخر 3 مباريات مع مانشستر سيتي، رغم مشاركته طوال الدقائق التسعين في كل منها، كما أظهر استياءه عقب تعادل الفريق أمام نابولي بنتيجة 2-2، يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت استمرار سلسلة النتائج السلبية، بعدما فشل السيتي في تحقيق الفوز خلال 6 من آخر 7 مباريات.

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أرسنال المقررة غداً (الأحد) في الدوري الإنجليزي: «هالاند لاعب يحب الفوز، ومن الطبيعي ألا يكون سعيداً لأننا لا نحقق الانتصارات، لكن الأمر لا يتعلق به وحده، بل بالجميع».

وأضاف: «قبل أسابيع قليلة فقط، كان يرقص داخل الملعب، أما الآن فهو حزين، وأنا أيضاً حزين لأننا لا نفوز بالمباريات، لكن هذه طبيعة عملنا، فهذه هي كرة القدم، ولذلك أحتاج إلى الحفاظ على التوازن».

وتحدث المدرب الإيطالي عن علامات الإحباط التي تظهر على هالاند خلال المباريات، قائلاً: «أعتقد أنه يُظهر استياءه أيضاً عندما نفوز بالمباريات ولا تصله الكرة، إنه مهاجم يعتمد على تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، وعندما لا يسجل أو لا يفوز الفريق، يشعر بالحزن. بالتأكيد هو غير سعيد، لكننا جميعاً نشعر بالأمر نفسه».

وأوضح ماريسكا أن هالاند يتدرب بصورة طبيعية، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة مع المهاجم النرويجي، الذي يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2034، رغم الشائعات المتعلقة بإمكانية رحيله حال تعرض النادي لعقوبات رياضية بعد إدانته بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي.