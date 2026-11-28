عبّر مدرب الاتحاد، يانز فيسنغ، عن رضاه الكبير بعد فوز فريقه على نيوم بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.



وأكد فيسنغ أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، واصفاً نيوم بالفريق القوي والحركي، الذي يمتلك قدرات بدنية عالية وضغطاً متواصلاً على حامل الكرة، وهو ما تسبب في إرهاق لاعبي الاتحاد، خاصة في الشوط الأول.



وأشار المدرب إلى أن الاتحاد لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، إذ تراجع الضغط لدى بعض اللاعبين، ما دفعه للتدخل عبر التبديلات، مبيناً أنه كان على دراية تامة بقوة المنافس، وجهّز فريقه لهذا السيناريو.



وقال فيسنغ: «في الشوط الثاني تداركنا الوضع وظهرنا بشكل أفضل، ونجحنا في التسجيل، وكانت التبديلات نقطة التحول الحقيقية، خصوصاً أننا أهدرنا فرصاً محققة قبل الهدف».



وتطرق المدرب إلى تأثير الأجواء المناخية على أداء اللاعبين في الدوري السعودي، لافتاً إلى أن الطقس الحار كان مؤثراً في الفترة الماضية، لكن مع تحسن الأجواء في هذه الأيام، من المنتظر أن يرتفع مستوى الأداء.



وفيما يخص الهولندي بيرغوين، أوضح فيسنغ أن اللاعب كان يعاني من إصابة قبل انطلاق المباراة، وأنه بانتظار التقرير الطبي لتحديد مدى تطور حالته بعد اللقاء.