أبدى مدرب نيوم، الفرنسي كريستوف غالتييه، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.



وأكد غالتييه أن نيوم كان الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً على مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن الإحصاءات أثبتت ذلك، وظهر مبتسماً وهو يتحدث عن تصريحاته قبل المباراة، موضحاً أنه كان يناور عندما قال إنه درس الاتحاد وسيبحث عن المساحات، في ظل اعتماد المنافس على اللعب المباشر.



وقال المدرب الفرنسي إنه فخور جداً بما قدمه لاعبوه أمام أحد أقوى فرق الدوري، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى والاستمرار بنفس الشخصية القوية، معتبراً أن الخسارة لم تكن مستحقة، ومشيداً باللاعبين في غرفة الملابس بعد اللقاء.



وأوضح أن فريقه تحكم في الشوط الأول بشكل كامل، لكنه أهدر العديد من الفرص بسبب سوء الإنهاء، بينما استفاد الاتحاد من تبديلاته ونجح في صناعة فرص حاسمة، في المقابل خلق نيوم الفرص لكنه لم يستثمرها.



وفيما يخص غياب الجزائري سعيد بن رحمة، كشف غالتييه أن اللاعب شعر بألم في العضلة خلال الإحماء، ففضل الجهازان الفني والطبي إراحته خوفاً من تفاقم الإصابة.



وعن انفعاله في الدقائق الأخيرة، بيّن أنه كان عاتباً على لاعبيه لعدم إيقاف اللعب وإخراج الكرة، من أجل منح الحكم فرصة العودة لتقنية الفار.