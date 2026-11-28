بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اختُتمت اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول للنسخة السادسة من بطولات «قفز السعودية»، التي يحتضنها ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية في الرياض.



وكانت منافسات النسخة السادسة قد انطلقت أمس (الخميس)، وتستمر على مدى ثلاثة أسابيع، تتضمن إقامة 66 شوطاً، بمجموع جوائز مالية يتجاوز 3.4 ملايين ريال، وبمشاركة 267 فارساً وفارسة يمثلون 16 دولة.



ونجح الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي في انتزاع لقب الشوط الرئيسي لفئة الثلاث نجوم على ارتفاع 145 سم، بعدما أنهى منافساته بزمن بلغ 63.32 ثانية دون أخطاء، فيما حلّ الفارس كمال باحمدان ثانياً بزمن 65.09 ثانيةً، وعاد الشربتلي ليحصد المركز الثالث على صهوة جواد آخر بزمن 65.12 ثانية.



وفي الشوط السادس «الجولة المتوسطة» لفئة الثلاث نجوم على ارتفاع 135 سم، توّج الفارس سعود الرشيد بالمركز الأول بزمن 37.11 ثانيةً، وجاءت الفارسة فنون الحميدان في المركز الثاني بزمن 39.49 ثانيةً، فيما حلّ الفارس وليد الغامدي ثالثاً بزمن 40.34 ثانية.



واستُهلت منافسات اليوم الثاني بإقامة شوط المبتدئين على ارتفاع تراوح بين 60 و70 سم، الذي شهد فوز الفارس عبدالله باحمدان بالمركز الأول، متقدماً على الفارس محمد آل الشيخ صاحب المركز الثاني، والفارسة سارة الصالح التي حلّت في المركز الثالث.



وفي الشوط الثاني «جولة ضد الزمن»، المخصص لفئة الناشئين ضمن منافسات النجمة الواحدة على ارتفاع 115 سم، تصدّر الفارس فواز الحكير الترتيب، فيما حلّت الفارسة نورة الرشيد ثانيةً، والفارس محمد السواحي ثالثاً.



وتوّج الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود بلقب الشوط الثالث «جولة وجولة تمايز» لفئة النجمة الواحدة على ارتفاع 120 سم، مسجلاً زمناً بلغ 32.02 ثانيةً، فيما جاء الفارس عبدالرحمن النمر في المركز الثاني بزمن 32.46 ثانيةً، والفارسة فنون الحميدان في المركز الثالث بزمن 33.46 ثانية.



وفرض الفارس عبدالله اليوسف حضوره في الشوط الرابع المخصص لفئة الأشبال على ارتفاع 105 سم، بحصوله على المركزين الأول والثالث على صهوة جوادين مختلفين، فيما حلّ الفارس عبدالله غزاوي في المركز الثاني.



وفي الشوط الخامس «الجولة الصغرى» لفئة النجمة الواحدة على ارتفاع 105 سم، أحرز الفارس يزيد عقيلي المركز الأول بزمن 23.51 ثانيةً، متفوقاً على الفارس ريان حدس الذي حلّ ثانياً بزمن 25.79 ثانيةً، والفارس محمد حسن الهادي الذي جاء ثالثاً بزمن 26.25 ثانية.



وتُسدل الستارة غداً (السبت) على منافسات الأسبوع الأول بإقامة ثمانية أشواط، تنطلق عند الساعة 12:30 ظهراً، وتتدرج ارتفاعاتها من 50 إلى 150 سم، وتشمل أشواط المبتدئين والفئات السنية المؤهلة لتصفيات المجموعة السابعة، إلى جانب منافسات فئتي النجمة الواحدة والثلاث نجوم، وصولاً إلى الشوط الختامي المرتقب «الجائزة الكبرى» لفئة الثلاث نجوم على ارتفاع 150 سم.