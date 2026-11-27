كسب فريق الاتحاد ضيفه فريق نيوم بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين «روشن السعودي» والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية بجدة.



وسُجل هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب المغربي يوسف النصيري عند الدقيقة 75، بعد عرضية ذكية من حسام عوار ليكسر النصيري مصيدة التسلل ويلعب الكرة برأسه داخل الشباك، وحافظ الاتحاد على تقدمه إلى أن أعلن حكم اللقاء علي القحطاني عن نهاية المباراة.



وبهذه النتيجة، حقق الاتحاد فوزه الثامن ليرفع رصيده لـ 27 نقطة وفي المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثالث، فيما تلقى نيوم الخسارة الخامسة وتجمد رصيده النقطي عند 22 نقطة وفي المركز السادس.