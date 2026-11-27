يحلّ الهلال ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق غداً (السبت) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.



وليست المواجهة مجرد صراع على النقاط، بل لقاء بين مدرستين تكتيكيتين مختلفتين، يقود فيها الإيطالي سيموني إنزاغي الزعيم، بينما يتولى الأسترالي آرثر باباس قيادة فارس الدهناء.



وتتجه الأنظار قبل صافرة البداية إلى ما سيقدمه المدربان من أفكار تكتيكية، وكيفية التعامل مع مجريات اللقاء، فمثل هذه المواجهات لا تحسمها جودة اللاعبين وحدها، بل تلعب فيها قرارات المدربين وقراءتهما للمباراة دوراً محورياً.



أسلوب سيموني إنزاغي



الدفاع:



يبني إنزاغي اللعب من الخلف بتمريرات قصيرة ومنظمة، دون اللجوء للكرات الطويلة العشوائية، ويضغط بقوة عند فقدان الكرة لاستعادتها سريعاً، مع الحفاظ على تماسك الخطوط.



وسط الملعب:



يُعد الوسط المحرك الأساسي، حيث يسيطر على الإيقاع عبر تمريرات سريعة ومتحركة، ويوزع الكرة على الأطراف لفتح مساحات في دفاع الخصم. وسيعتمد على الثنائي محمد كنو وسافيتش في دور مزدوج لاستعادة الكرة وتوجيه الهجمات، مع تأثر هذا الخط بغياب أيقونة الوسط روبن نيفيز بسبب تراكم البطاقات. ويتميز تشكيل إنزاغي بالمرونة بين 4-3-3 و3-5-2 حسب المنافس وسياق المباراة.



الهجوم:



هجوم جماعي لا يعتمد على نجم واحد، حيث سجل 11 لاعباً مختلفاً أهدافاً هذا الموسم، مع إجادة التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم بلمسات عمودية مباشرة.



أسلوب آرثر باباس



الدفاع:



يفضل التوازن والتنظيم، ويلعب غالباً بنظام 4-4-2، ويتحول إلى 5-3-2 دفاعاً أمام الفرق الكبرى لضغط المساحات وسد المنافذ، مع الاعتماد على التكتل الدفاعي ثم إطلاق الهجمات المرتدة.



وسط الملعب:



يحاول السيطرة والاحتفاظ بالكرة وبناء الهجمات من الخلف، لكنه يواجه تحدياً في تحويل الاستحواذ إلى خطورة فعلية، مع دور مزدوج لحماية الدفاع وتشكيل قناة وصل سريعة إلى الأجنحة والمهاجمين.



الهجوم:



لا يتخلى عن الهجوم، لكنه يعتمد على التحولات السريعة والمرتدات عبر الأجنحة، إضافة إلى استغلال الكرات الثابتة التي تشكل أحد أهم أسلحته التهديفية.



وأكّد باباس في مؤتمره الصحفي أنه لن يغيّر طريقة لعب الاتفاق، وأن فريقه سيحاول إزعاج الهلال واستغلال إمكانات لاعبيه، مع احترامه للمنافس.