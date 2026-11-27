يدخل الهلال مواجهته أمام الاتفاق بتحدٍ فني كبير، بعد تأكد غياب نجمه البرتغالي روبن نيفيز بسبب الإيقاف، في غياب يمتد تأثيره إلى أبعد من مجرد اسم في التشكيلة.



فنيفيز لا يمثل لاعب وسط فقط، بل هو حلقة الوصل بين الخطوط، والعنصر الأهم في تنظيم اللعب وبناء الهجمات من الخلف، وضبط إيقاع المباراة والتحكم في سرعة تناقل الكرة.



ويضع غيابه المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي أمام اختبار حقيقي في اختيار البديل المناسب، خصوصاً أن مواجهة الاتفاق تحتاج وسطاً يجمع بين الاستحواذ والضغط والارتداد السريع، دون منح المنافس مساحات للتحرك.



من يعوض نيفيز؟



تتجه الأنظار إلى الخيارات المتاحة أمام إنزاغي، وفي مقدمتها سيرغي سافيتش ومحمد كنو وناصر الدوسري، مع إمكانية الاستفادة من مراد هوساوي حسب متطلبات المباراة.



فكنو يمتلك القوة في الالتحامات، وسافيتش يجيد الربط بين الوسط والهجوم والوصول إلى منطقة الجزاء، بينما يمنح ناصر الدوسري خيارات إضافية في التغطية.



ومن المؤكد أن مدرب الاتفاق آرثر باباس سيضع غياب نيفيز ضمن حساباته، وقد يحاول الضغط على وسط الهلال والحد من قدرته على بناء اللعب براحة، مستفيداً من أي مساحات تظهر بين الخطوط.



وهنا ستكون المسؤولية مضاعفة على لاعبي الهلال، في إغلاق المساحات ومنع الاتفاق من التحول السريع إلى الهجوم.



الاختبار الحقيقي لإنزاغي



غياب نيفيز يمثل اختباراً لقدرة إنزاغي على إدارة التفاصيل الصغيرة، فالهلال يمتلك أسماء قادرة على صناعة الفارق، لكن السؤال: هل يستطيع البديل تقديم الأدوار نفسها والمحافظة على الانسجام بين خطوط الفريق؟