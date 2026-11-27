بين الحسابات الهندسية واللمسات الفنية، يوظّف المصمم السعودي منصور فوزان المقاطي (60 عاماً) خبرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في تصميم حواجز النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية»، المقامة حالياً في الجنادرية بالرياض، مقدماً تصاميم تجمع بين التحدي الرياضي وإبراز الهوية الوطنية أمام نخبة من فرسان العالم.



واستهل المقاطي، خريج أكاديمية آخن الألمانية المتخصصة في تصميم ميادين الفروسية، مسيرته المهنية عام 1990، من خلال بطولة «التوحيد» التي أقيمت في المدرسة الدولية بحي الملز في الرياض، قبل أن يخوض أولى تجاربه الدولية داخل المملكة عام 1993، بتصميم حواجز بطولتي «درع الاتحاد السعودي» و«كأس المؤسس»، لتتوالى مشاركاته في أكثر من 100 بطولة محلية.



وعلى الصعيد الدولي، اكتسب المقاطي خبرات واسعة من خلال مشاركته في تصميم ميادين نحو 80 بطولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية خلال الفترة من 1990 إلى 2004، فيما شكّلت مشاركته في تصميم حواجز دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004، وبطولة كأس العالم في مدينة آخن الألمانية عام 2006، محطتين بارزتين في مسيرته المهنية.



وأوضح المقاطي أن تصميم حواجز الفروسية في المملكة شهد تطوراً كبيراً على مدى العقود الماضية، مستذكراً البدايات التي اعتمدت على أدوات بسيطة، من بينها البراميل وأخشاب البناء، وصولاً إلى التصاميم الحديثة التي تجمع بين الدقة الهندسية والابتكار الفني.



وأشار إلى أن حواجز قفز السعودية تتجاوز وظيفتها الرياضية لتصبح نافذة ثقافية تعرّف العالم بهوية المملكة وإرثها الحضاري ومعالمها البارزة ومناسباتها الوطنية، إلى جانب إبراز الشركاء والرعاة، مؤكداً أن الجانب الجمالي في التصاميم يخضع لمعايير فنية دقيقة تتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)، بما يضمن سلامة الفرسان والخيول ويعزز مستوى المنافسة.



وبيّن المقاطي أن إعداد تصاميم ميدان البطولة الواحدة يستغرق ما بين 10 و15 يوماً، تتضمن مراحل متعددة من التخطيط ورسم المسارات واختيار الأشكال والألوان وتحديد ارتفاعات الحواجز، وفقاً لمستويات الفرسان وتصنيفاتهم، لافتاً إلى أن ساعات الفجر الأولى تمثل الوقت المفضل لديه لاستلهام الأفكار وإعداد التصاميم، التي قد تشهد تعديلات خلال أيام البطولة لإضفاء مزيد من التنوع والتشويق على المنافسات.



وأشاد المصمم السعودي بالتطور المتسارع الذي تشهده رياضة الفروسية في المملكة، وما تحظى به من دعم كبير، انعكس على جودة البنية التحتية واحترافية التنظيم، وأسهم في ترسيخ مكانة المملكة على خريطة البطولات العالمية، وجعلها وجهة بارزة لاستقطاب نخبة الفرسان الدوليين.



وفي حديثه عن مستقبل الكفاءات الوطنية في مجال تصميم مسارات قفز الحواجز، كشف المقاطي عن وجود نحو 10 مصممين سعوديين يحملون تصنيفات دولية من المستوى الثالث فما دون، مشدداً على أهمية إتاحة المزيد من الفرص لهم للمشاركة والاحتكاك بالخبرات العالمية، فيما يتطلع شخصياً إلى بلوغ المستوى الرابع، الذي يمثل أعلى تصنيف دولي في هذا المجال.