قبل عام، كانت الفارسة الجزائرية مليسا عمريش (24 عامًا) تتابع منافسات «قفز السعودية» من خارج الميدان، برفقة منتخب بلادها، واليوم تعود إلى الرياض لتخوض تجربتها الأولى في البطولة، حاملةً طموحات الصعود إلى منصة التتويج، وسط أجواء تنافسية وتنظيمية فاقت توقعاتها.



وسجلت عمريش حضورها الأول في النسخة السادسة من البطولة، المقامة في ميدانها الجديد بالجنادرية، من خلال مشاركتها أمس في منافسات فئة تحت 25 عامًا، معربةً عن سعادتها بخوض هذه التجربة إلى جانب نخبة من الفرسان الدوليين، ومشيدةً بتنوع الفئات المشاركة وارتفاع المستوى الفني للمنافسات.



ولم يقتصر إعجاب الفارسة الجزائرية على ما يدور داخل ميدان المنافسة، بل امتد إلى التفاصيل التنظيمية والخدمات المقدمة للفرسان والخيول، إذ لفت انتباهها التطور الكبير في البنية التحتية مقارنة بزيارتها السابقة، ولا سيما الإسطبلات التي تتميز بمساحاتها الواسعة وتجهيزاتها المتوافقة مع المعايير الدولية.



واستشهدت عمريش بموقف يعكس اهتمام اللجنة المنظمة بأدق التفاصيل، بعدما خصصت لجوادها خانتين في الإسطبلات بدلًا من واحدة، مراعاةً لحجمه الكبير وتوفيرًا لمزيد من الراحة له، مؤكدةً أن مثل هذه التفاصيل تمنح الفارس شعورًا بالطمأنينة، وتساعده على التركيز في المنافسات.



وعلى الصعيد الرياضي، أبدت الفارسة الجزائرية رضاها عن النتيجة التي حققتها في مستهل مشاركتها، إلا أن طموحها يتجاوز ذلك إلى انتزاع المركز الأول في الأشواط المقبلة ضمن فئتها، مستفيدةً من تجربتها في البطولة والاحتكاك بمستويات مختلفة من الفرسان.



وأكدت عمريش أن تجربتها الأولى في «قفز السعودية» عززت رغبتها في العودة للمشاركة خلال المواسم المقبلة، لتصبح البطولة إحدى أبرز المحطات التي تحرص على إدراجها ضمن أجندتها الرياضية، عطفًا على ما لمسته من احترافية في التنظيم وجودة في المرافق وقوة في المنافسات.



واختتمت الفارسة الجزائرية حديثها بالإشادة بجهود الاتحاد السعودي للفروسية واللجنة المنظمة، معربةً عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.