حسم القادسية مواجهته أمام الفيحاء بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب إيجو بالدمام، لحساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وانتظر الفريق القدساوي حتى الدقائق الأخيرة لحسم النتيجة، بعدما افتتح تركي العمار التسجيل في الدقيقة 71، قبل أن يضيف محمد أبو الشامات الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليؤكد أحقية فريقه بالنقاط الثلاث.



وبهذا الانتصار، رفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً، بينما بقي الفيحاء على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الثالث عشر.



ويواصل القادسية بهذا الفوز عروضه القوية هذا الموسم، مؤكداً أنه أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري.