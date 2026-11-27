سجّل نادي الشباب محطة تاريخية جديدة في مسيرته بدوري المحترفين السعودي، بعدما وصل إلى انتصاره رقم 500 في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.



وجاء الإنجاز إثر فوزه على مضيفه أبها بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن، ليضيف رقماً جديداً إلى سجله الحافل، ويؤكد مكانته بين الأندية التي صنعت تاريخ المنافسة.



ويأتي هذا الرقم التاريخي في وقت يعيش فيه الفريق أفضل فتراته هذا الموسم، بعدما نجح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر ست مباريات، محققاً أربعة انتصارات مقابل تعادلين، في سلسلة تعكس التحسن الواضح في المستوى والنتائج، وقدرة الليث على استعادة توازنه والعودة للمنافسة.



ومنح هذا المسار الإيجابي جماهير الشباب مزيداً من التفاؤل، خصوصاً مع ارتفاع الثقة داخل الملعب وتحسن الحصيلة النقطية، في وقت يسعى فيه الفريق إلى ترجمة هذه الصحوة إلى حضور أقوى في الجولات المقبلة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.