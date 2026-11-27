فرض الفرسان والفارسات السعوديون سيطرتهم المطلقة على منصات التتويج في اليوم الافتتاحي للنسخة السادسة من بطولات "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي انطلقت منافساتها، على أرض ميدان "قفز السعودية" بالجنادرية في العاصمة الرياض، وذلك باكتساحهم المراكز الأولى في جميع أشواط اليوم الأول، واستحواذهم على 16 مركزاً من أصل 18 مركزاً متاحاً، وسط مشاركة واسعة بلغت 267 فارساً وفارسة يمثلون 16 دولة.



واختتم الفارس السعودي الأولمبي عبدالله الشربتلي تألق فرسان السعودية بحسمه لقب الشوط السادس والرئيس لفئة الثلاث نجوم (على مرحلتين ضد الزمن - ارتفاع 140 سم)، إذ تمكن من إنهاء الجولتين دون أخطاء وبزمن إجمالي بلغ (78.39 ثانية) بواقع (55.15 ثانية) للمرحلة الأولى، و(23.24 ثانية) للمرحلة الثانية.



وجاء الفارس خالد المبطي في المركز الثاني دون أخطاء وبزمن إجمالي بلغ (81.60 ثانية) منها (23.64 ثانية) للمرحلة الثانية، فيما حل الفارس خالد الهادي ثالثاً دون أخطاء وبزمن إجمالي بلغ (82.20 ثانية) منها (24.25 ثانية) للمرحلة الثانية.



وكانت الفارسة السعودية فنون الحميدان قد استهلت حصاد الذهب السعودي بتحقيقها المركز الأول في الشوط الأول (السرعة ضد الزمن) لفئة النجمة الواحدة (ارتفاع 115 سم)، بعد أن أنهت الجولة دون أخطاء وبزمن بلغ (49.48 ثانية)، تلاها الفارس عبدالله الأهدل ثانياً دون أخطاء وبزمن (49.88 ثانية)، ثم الفارس عبدالله اليماني ثالثاً دون أخطاء وبزمن (50.01 ثانية).



وفي الشوط الثاني (السرعة ضد الزمن) المخصص لفئة الشباب (ارتفاع 125 سم)، واصل الفرسان السعوديون حضورهم بحصد المراكز الثلاثة الأولى؛ إذ توّج الفارس عمر العريج بالمركز الأول دون أخطاء وبزمن (60.54 ثانية)، وجاء الفارس سعود الرشيد ثانياً دون أخطاء وبزمن (60.99 ثانية)، وحل الفارس عثمان باكرمان ثالثاً دون أخطاء وبزمن (61.69 ثانية).



وشهد الشوط الثالث لفئة تحت 25 عاماً (ارتفاع 130 سم) منافسة متقاربة حسمها الفارس خالد الهادي لصالحه محققاً المركز الأول دون أخطاء وبزمن (65.49 ثانية)، بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني الفارس نواف النصبان (65.54 ثانية) دون أخطاء، فيما نال الفارس عبدالرحمن النمر المركز الثالث دون أخطاء وبزمن (73.79 ثانية).



وفي منافسات الشوط الرابع لفئة النجمة الواحدة - الجولة الصغرى (ارتفاع 100 سم) بنظام المرحلتين، انتزع الفارس يزيد عقيلي الصدارة دون أخطاء وبزمن إجمالي بلغ (57.14 ثانية)، بينما سجلت الفارسة فنون الحميدان حضورها الثاني على منصة التتويج بحصولها على المركز الثاني دون أخطاء وبزمن (59.86 ثانية)، وجاء الفارس محمد حسن الهادي ثالثاً دون أخطاء وبزمن (61.80 ثانية).



أما في شوط فئة الثلاث نجوم - الجولة المتوسطة (ارتفاع 130 سم) بنظام المرحلتين، فقد توّج بلقبه الفارس السعودي حسن الهادي دون أخطاء وبزمن إجمالي بلغ (24.63 ثانية)، وحل الفارس السعودي عبدالرحمن البلادي ثانياً دون أخطاء وبزمن (25.06 ثانية)، فيما جاء الفارس الجزائري عبدالقادر بياضة في المركز الثالث دون أخطاء وبزمن (26.21 ثانية).



يُذكر أن منافسات الأسبوع الأول تأتي ضمن البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) وأشواطها المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع بإجمالي 66 شوطاً ومجموع جوائز تتجاوز 3.4 ملايين ريال، وتصاحبها قرية ترفيهية متكاملة تستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.