يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة قمة مرتقبة تجمع الاتحاد بضيفه نيوم في تمام الساعة 8:30 مساءً (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.



وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة نظراً لتقارب الفريقين في جدول الترتيب؛ حيث يدخل الاتحاد اللقاء منتشياً بصحوته الفنية ونتائجه الإيجابية الأخيرة محلياً وآسيوياً، محتلاً المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما يطارده نيوم في المركز السادس برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين فقط.



وعلى الصعيد الفني، يسعى المدرب الألماني ينز فيسينغ لاستثمار الروح المعنوية المرتفعة وقوة هجوم الاتحاد لانتزاع النقاط الثلاث ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي. في المقابل، يعول الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي لكبح جماح أصحاب الأرض والعودة بنتيجة إيجابية تعيد فريقه إلى سكة الانتصارات.



وتحمل المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً بوجود أسماء تواجه فرقها السابقة مثل فيصل الغامدي وفارس عابدي، فضلاً عن الندية التاريخية بين الفريقين بعد تبادلهما الفوز في لقائيهما الماضيين بالدوري، ما يعد الجماهير بسهرة كروية حافلة بالإثارة والأهداف.