استعاد فريق الخلود أفراحه بعد أن أوقف سلسلة خسائره بفوزه على ضيفه الخليج بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



وخرج الخلود صاحب أطول سلسلة خسائر في دوري روشن السعودي، بانتصار أمام ضيفه الخليج 2-1، وكان الخلود قد تعرض إلى خمس خسائر متتالية بعد ست مباريات شهدت ثلاثة انتصارات (ومثلها تعادلات) قبل أن يدخل دوامة من الخسائر المتتالية كانت الأطول في الموسم الجاري.



وقلب مستضيف المواجهة النتيجة على الخليج بعدما تقدم الضيوف عبر ركلة ركنية نجح النرويجي جوشوا كينغ في الحصول عليها بعد تعرضه للإعاقة من رمزي صولان، وتقدم هداف الخليج لتنفيذها بنفسه بنجاح في الدقيقة السابعة.



والفريقان (الخلود والخليج) ضمن تسعة فرق نجحت في الانتصار بعد استقبال الهدف الأول في المباراة؛ بل إن الخلود حقق انتصاره الأخير خلال سبتمبر بالكيفية ذاتها أمام الشباب بالانتصار 2-1 بعد استقبال هدف مبكر خلال الدقائق العشر الأولى.



وتساوى الخلود مع الخليج نقطياً بعد المباراة بـ 15 نقطة لكل منهما.



ولعب كوبا دا كوستا، بتحركاته الذكية دوراً كبيراً في إرباك الخليج، ومن ذلك هدف التعادل الذي جاء بعد تهديدات عديدة، منها الكرة المرتطمة في القائم الأيسر لحارس مرمى الخليج.



وجاءت التسديدة الثانية من دا كوستا أكثر إحكاماً في شباك الحارس أنتوني موريس، بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة من إيكر كورتاخارينا إلى دا كوستا المتأهب للتسديد في الدقيقة الـ 36.



ووقف رمزي صولان خلف العرضية التي استقبلها جوليان دومينغيز بصدره ثم سددها هدفاً ثانياً في مرمى الخلود عند الدقيقة الـ 58.



وبينما انتصر الخلود بنتيجة المباراة؛ إلا أنه خسر الخروج بشباك نظيفة بعد خوضه 12 مباراة في ثلاث عشرة جولة حتى الآن.



وفاز كوبا دا كوستا بجائزة رجل المباراة، وهو أول لاعب من الخلود بعد إيكر كورتاخارينا (صاحب الثلاثة ألقاب) فوزاً بجائزة رجل المباراة في الموسم الجاري.