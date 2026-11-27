يستضيف ملعب «سنتيناريو» في العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو، غداً (السبت)، نهائي كأس ليبرتادوريس 2026 بين بالميراس البرازيلي وإستوديانتس لا بلاتا الأرجنتيني، في مواجهة تعيد للأذهان صراعهما التاريخي على اللقب في الملعب ذاته عام 1968، الذي حسمه الفريق الأرجنتيني لصالحه.



ويدخل إستوديانتس المباراة باحثاً عن لقبه الخامس بعد غياب 17 عاماً عن النهائي، متسلحاً بتأهله المثير بركلات الترجيح على حساب فلامنجو وبنسبة نجاحه العالية في النهائيات (80%، بواقع 4 ألقاب من 5 نهائيات)، ويغيب لاعبه بالتاسار رودريغيز، نجم خط الوسط وذلك للإيقاف بعد طرده أمام فلامينغو في إياب دور نصف النهائي.



في المقابل، يخوض بالميراس النهائي الثامن في تاريخه عقب إقصائه فلومينينسي بركلات الترجيح، متطلعاً إلى حصد لقبه الرابع لمعادلة رقم فلامنجو أكثر الأندية البرازيلية تتويجاً بالبطولة، ولا يعاني من أي غيابات بسبب الإيقاف، بينما يترقب جاهزية باولينيو، المصاب في المنطقة الأربية، ورامون سوسا، الذي يعاني إصابة في الفخذ، وإن كانت مشاركة أي منهما أساسياً مستبعدة.



وتكتسب المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً في ظل تساوي الأندية الأرجنتينية والبرازيلية في إجمالي ألقاب المسابقة برصيد 25 لقباً لكل دولة.



الطريق إلى كأس القارات للأندية



يواجه بطل كوبا ليبرتادوريس 2026 فريق تولوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين FIFA™، (الأربعاء) 9 ديسمبر/كانون الأول 2026 في الدوحة بقطر. ويعود الفائز إلى استاد جاسم بن حمد بعد ثلاثة أيام لملاقاة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في كأس التحدي FIFA 2026™، على أن يتأهل المنتصر لمواجهة أشرف حكيمي وفيتينيا وعثمان ديمبيلي ورفاقهم في باريس سان جيرمان، بنهائي كأس القارات للأندية على استاد أحمد بن علي في الريان، (الأربعاء) 16 ديسمبر/كانون الأول.