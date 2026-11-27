أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الرسمي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، عن تجديد عقد لاعبه الدولي المغربي إبراهيم دياز ليستمر بقميص النادي حتى 30 يونيو 2031.



مسيرة حافلة بالبطولات في سانتياغو برنابيو



وكان النجم المغربي قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2019 عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً. وخلال ستة مواسم دافع فيها عن ألوان الفريق، نجح دياز في ترك بصمة واضحة بمشاركته في 173 مباراة رسمية، ساهم خلالها في تتويج "الميرينغي" بـ 7 ألقاب كبرى، جاءت موزعة على النحو التالي: الدوري الإسباني (مرتين)، كأس السوبر الإسباني (مرتين)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة).



تألق لافت مع "أسود الأطلس"



على الصعيد الدولي، يواصل إبراهيم دياز ترسيخ مكانته كأحد أبرز ركائز المنتخب المغربي الأول؛ حيث خاض بقميص "أسود الأطلس" 36 مباراة دولية حتى الآن، تمكن خلالها من تسجيل 15 هدفاً، كما توّج مجهوداته القارية بحصوله على جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2025.



خطوة لتعزيز استقرار الفريق



ويأتي قرار إدارة ريال مدريد بتمديد عقد دياز لسنوات طويلة تأكيداً على الثقة الكبيرة في إمكاناته الفنية ودوره المؤثر في تشكيلة الفريق، لضمان استمرارية العناصر الشابة والمتألقة في مشروع النادي للمواسم المقبلة.