يطمح فريق القادسية لاعتلاء صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين عندما يستضيف فريق الفيحاء مساء اليوم (الجمعة) عند تمام الساعة 5:20 وذلك على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، في لقاء يحمل طموحات متباينة بين السعي لاعتلاء القمة والرغبة في الهروب من مناطق الخطر.



موقف الفريقين في جدول الترتيب



يدخل القادسية اللقاء وهو يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين فقط عن المتصدر الهلال، مما يجعل نقاط هذه المباراة بمثابة بوابة العبور نحو الصدارة ولو بصفة مؤقتة. وحقق الفريق القدساوي نتائج لافتة بانتصاره في 9 مباريات مقابل تعادل وحيد وخسارتين، كما يتشارك مع الهلال صدارة أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 32 هدفاً، مقابل صلابة دفاعية لم تستقبل سوى 12 هدفاً.



على الجانب الآخر، يخوض الفيحاء المباراة من المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، جمعها من انتصارين و5 تعادلات و5 هزائم. وسجل خط هجوم الفريق البرتقالي 16 هدفاً بينما استقبلت شباكه 20 هدفاً، ويسعى الفريق لاستثمار صحوته الأخيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده تبعده عن صراع الهبوط وتعزز موقعه في المنطقة الدافئة.



طريقة اللعب والأسلوب الفني



يعوّل القادسية على أسلوب هجومي ضاغط ومتنوع الحلول، مستفيداً من كتيبة نجومه وقدرته الفائقة على استغلال المساحات وفرض الإيقاع السريع منذ الدقائق الأولى. ويتميز الفريق بفاعلية هجومية استثنائية في الدقائق الأخيرة من المباريات، حيث يُجيد استنزاف الخصوم بدنياً وتكثيف الضغط في الثلث الأخير من الملعب لحسم المواجهات.



في المقابل، يعتمد الفيحاء على التنظيم الدفاعي المتماسك وإغلاق المنافذ أمام مفاتيح لعب المنافسين، مع التحول السريع نحو الهجمات المرتدة الخاطفة مستغلاً سرعة أجنحته. ويدرك الجهاز الفني للفيحاء أن الحفاظ على التوازن الدفاعي وتفادي الأخطاء الفردية في الربع ساعة الأخير سيكونان مفتاح الخروج بنتيجة إيجابية أمام القوة الهجومية الضاربة لأصحاب الأرض.



المواجهات التاريخية في دوري المحترفين السعودي



تحمل المواجهات المباشرة بين القادسية والفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي طابعاً تنافسياً مثيراً، حيث التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة بالمسابقة، دانت فيها الأفضلية النسبية لصالح القادسية إذ فاز في 4 مباريات، فيما فاز الفيحاء في 3 مباريات، وتعادلاً في لقاء وحيد.



وعلى صعيد الأرقام القياسية، يمتلك القادسية سجلاً مميزاً على أرضه أمام الفيحاء في دوري المحترفين، إذ لم يتعرض لأي خسارة في 4 مواجهات استضافها في ملعبه (حقق 3 انتصارات وتعادلاً واحداً)، كما شهدت المواجهات الأخيرة تفوقاً كاسحاً للقادسية الذي حقق الفوز في آخر 4 لقاءات جمعت الفريقين في مختلف المناسبات.