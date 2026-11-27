توقع أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل انتقال مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند إلى ريال مدريد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.

وقال نيفيل، في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: «أنا متأكد من أن إيرلينغ هالاند سينضم إلى ريال مدريد في غضون 18 شهراً على الأكثر، وربما بحلول نهاية الموسم».

رحيل فينيسيوس

وأضاف: «أعتقد أن فينيسيوس سيغادر ريال مدريد، وسينتقل مبابي إلى مركز الجناح الأيسر، وسيصبح هالاند مهاجم ريال مدريد».

عقد طويل وقيمة سوقية مرتفعة

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2034، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ220 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في العالم بالتساوي مع نجم برشلونة لامين يامال، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

أزمة السيتي قد تعجل برحيل هالاند

وقد تؤدي إدانة مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وما يواجهه النادي من عقوبات محتملة قل تصل إلى الهبوط إلى التشامبيونشيب، إلى تسريع رحيل هالاند عن صفوف الفريق.

اتهامات بانتهاك القواعد المالية

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت سابقاً أن لجنة مستقلة خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري، على مدى تسعة مواسم، من خلال استخدام عقود رعاية «صورية» ضمن ترتيبات هدفت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي استأنف القرار.