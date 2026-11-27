رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» عقوبة منع التسجيل عن نادي النجمة، بعد سداد المطالبات المالية لنادي جوزتيبي سبور التركي، المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب السلوفيني ديفيد تيجانيتش.



وعلمت «عكاظ» أن إدارة النجمة، بمتابعة رئيس مجلس الإدارة مشعل المرزوقي، سدّدت المطالبات خلال ثلاث ساعات من إعلان العقوبة في 19 نوفمبر 2026. وتولّت بشاير الغانم الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالنادي رفع إثباتات السداد ومتابعة الملف خلال الأيام الماضية حتى صدور قرار رفع المنع.



وكانت «عكاظ» قد كشفت في وقت سابق أن «FIFA» عاقب النجمة بالمنع من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات، على خلفية مطالبة النادي التركي بمستحقات صفقة تيجانيتش، الذي انضم إلى النجمة خلال موسم 2025–2026، حين كان الفريق يشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين.